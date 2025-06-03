Германия фиксирует количество атак, за которыми стоят пророссийские и антиизраильские хакеры

Федеральное ведомство криминальной полиции Германии заявило, что киберпреступность в стране в прошлом году достигла рекордного уровня, что было вызвано атаками хакеров из пророссийских и антиизраильских групп.

Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило Reuters, пишет "Европейская правда".

Немецкое правительство заявило, что усилит меры по борьбе с киберпреступностью.

"Киберпреступность является растущей угрозой нашей безопасности. Она становится все более агрессивной, но наши стратегии противодействия также становятся более профессиональными", – заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

По данным ведомства, в Германии в прошлом году было зафиксировано 131 391 случай киберпреступности, еще 201 877 случаев были совершены из-за рубежа или из неизвестного места.

Отмечается, что за атаками на немецкие цели стояли преимущественно пророссийские или антиизраильские группы. Целями чаще всего становились земельные и федеральные учреждения.

Одной из главных угроз остается программа-вымогатель (ransomware), когда преступники копируют и шифруют данные, требуя выкуп. В 2024 году о таких случаях сообщили 950 компаний и учреждений.

Например, немецкая цифровая ассоциация Bitkom сообщила, что ущерб от кибератак в Германии в прошлом году составил 178,6 млрд евро, что на 30,4 млрд евро больше, чем в предыдущем году.

Добриндт отметил, что правительство планирует расширить юридические полномочия для борьбы с киберпреступностью и установить более высокие стандарты безопасности для компаний.

Напомним, что весной 2024 года Германия отозвала своего посла из России для консультаций после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на оборонные и аэрокосмические компании и партию тогдашней власти.

В Берлине заявили, что атаки, начавшиеся два года назад, были направлены против Социал-демократической партии Германии, а также компаний в логистике, обороне, аэрокосмическом и ИТ-секторах.

По данным властей Германии, группа APT28, также известная как Fancy Bear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы взломать учетные записи электронной почты.