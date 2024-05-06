Німеччина відкликала посла з Росії для консультацій

Німеччина відкликала свого посла з Росії для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та партію влади.

Про це заявив у понеділок речник міністерства закордонних справ Німеччини, його заяву наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Німецький посол Александер Граф Ламбсдорф залишатиметься в Берліні протягом тижня, а потім повернеться до Москви, зазначив речник.

"Міністерка закордонних справ відкликала посла Графа Ламбсдорфа в Берлін для консультацій", – повідомив речник.

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Це відбулось після того, як Берлін звинуватив у кібератаках групу хакерів APT28, яка пов'язана з російською військовою розвідкою.

Звинувачення Берліна пролунали на тлі підвищеної тривоги в Європі через російських хакерів і шпигунів, які активізувались після повнмасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні виборів до Європарламенту.

У Берліні заявили, що атаки, які почалися два роки тому, були спрямовані проти керівної Соціал-демократичної партії Німеччини, а також компаній у логістиці, обороні, аерокосмічному та ІТ-секторах.

За даними влади Німеччини, група APT28, також відома як Fancy Bear, скористалася уразливістю в Microsoft Outlook, щоб зламати облікові записи електронної пошти.

У п’ятницю 3 травня ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.