Неподалік від французького Ліона невідомий викрав і спалив Коран

Поліція міста Віллербан, що в передмісті французького Ліона, розпочала розслідування за фактом спалення Корану, викраденого з місцевої мечеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У мечеті повідомили, що інцидент стався в ніч проти понеділка, 2 червня, коли невідомий чоловік у балаклаві проник до молитовної зали та вирвав з рук вірянина примірник Корану.

Після цього невідомий підпалив Коран, викинув обгорілі залишки на вулицю і втік.

Мер Віллербана Седрік Ван Стівендел засудив "акт ісламофобії" та висловив підтримку всім вірянам мечеті.

За даними AFP, правоохоронці почали розслідування після того, як представники мечеті подали заяву.

Хвиля акцій зі спалення Корану пройшла в кількох європейських державах у 2023 році. Їхні організатори заявляли, що таким чином виступають проти радикальних ісламістських рухів.

Після обурення з боку мусульманських держав, зокрема Туреччини, деякі держави, зокрема Данія, криміналізували спалення релігійних книг.

Напередодні суд у Лондоні оштрафував 50-річного Хаміта Коскуна, який раніше цього року спалив Коран біля турецького консульства.