Недалеко от французского Лиона неизвестный похитил и сжег Коран

Полиция города Виллербан, что в пригороде французского Лиона, начала расследование по факту сожжения Корана, похищенного из местной мечети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В мечети сообщили, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 июня, когда неизвестный мужчина в балаклаве проник в молельный зал и вырвал из рук верующего экземпляр Корана.

После этого неизвестный поджег Коран, выбросил обгоревшие остатки на улицу и скрылся.

Мэр Виллербана Седрик Ван Стивендел осудил "акт исламофобии" и выразил поддержку всем верующим мечети.

По данным AFP, правоохранители начали расследование после того, как представители мечети подали заявление.

Волна акций по сожжению Корана прошла в нескольких европейских странах в 2023 году. Их организаторы заявляли, что таким образом выступают против радикальных исламистских движений.

После возмущения со стороны мусульманских стран, в частности Турции, некоторые государства, в том числе Дания, криминализировали сожжение религиозных книг.

Накануне суд в Лондоне оштрафовал 50-летнего Хамита Коскуна, который ранее в этом году сожг Коран у турецкого консульства.