У Британії засудили чоловіка за спалювання Корану біля консульства Туреччини

Суд у Лондоні оштрафував 50-річного Хаміта Коскуна, який раніше цього року спалив Коран біля турецького консульства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ВВС.

Коскун влаштував свій протест 13 лютого, викрикуючи образливі коментарі на адресу ісламу і підпаливши примірник Корану.

Чоловік, який має курдсько-вірменське походження, назвав свої дії протестом проти "ісламістської влади" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який зробив країною "базою для радикальних ісламістів".

Вестмінстерський магістратський суд Лондона визнав Коскуна винним у порушенні громадського порядку і засудив до штрафу в розмірі 240 фунтів стерлінгів з додатковим штрафом у 96 фунтів стерлінгів.

Суддя назвав поведінку Коскуна "провокаційною та знущальною", заявивши, що той має "глибоку ненависть до ісламу та його послідовників".

Сам засуджений назвав вирок "посяганням на свободу слова, яке відлякає інших від здійснення своїх демократичних прав".

Хвиля акцій зі спалення Корану пройшла в кількох європейських державах у 2023 році. Їхні організатори заявляли, що таким чином виступають проти радикальних ісламістських рухів.

Після обурення з боку мусульманських держав, зокрема Туреччини, деякі держави, зокрема Данія, криміналізували спалення релігійних книг.