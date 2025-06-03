На міжнародній зустрічі в Женеві показали карту України без Криму

Під час міжнародного заходу в Женеві українська делегація виявила в одній із презентацій некоректне зображення території України – Крим та Севастополь були позначені як частина Росії.

Про це повідомили в МЗС України у вівторок, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві.

Згодом помилку виправили – як зазначили в МЗС, це сталося завдяки зусиллям міністерства, постійного представництва України в Женеві та інших українських інституцій.

Організація Global Protection Cluster у підсумку оновила карту на своєму сайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоби подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", – заявили у МЗС України.

Нагадаємо, раніше на офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Х було опубліковано карту, на якій Крим позначений як територія України.