На международной встрече в Женеве показали карту Украины без Крыма

В ходе международного мероприятия в Женеве украинская делегация обнаружила в одной из презентаций некорректное изображение территории Украины – Крым и Севастополь были отмечены как часть России.

Об этом сообщили в МИД Украины во вторник, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по противоминной деятельности и советников ООН в Женеве.

Впоследствии ошибку исправили – как отметили в МИД, это произошло благодаря усилиям министерства, постоянного представительства Украины в Женеве и других украинских институций.

Организация Global Protection Cluster в итоге обновила карту на своем сайте и заверила, что будет принимать все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Границы суверенной и независимой Украины – незыблемы. Спасибо партнерам за скорую и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", – заявили в МИД Украины.

Напомним, ранее на официальной странице посольства России в Швеции у Х была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.