ЗМІ: дружина скандального топпосадовця Держдепу має звʼязки з Росією

Виконувач обовʼязків заступника державного секретаря США з питань публічної дипломатії Даррен Бітті одружений з росіянкою Юлією Кириловою, чий дядько обіймав різні посади в російській політиці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Telegraph.

Бетті працював у першій адміністрації Трампа, звідки його звільнили у 2018 році за участь у конференції білих націоналістів. Після цього він став активним поширювачем ідей американських ультраправих.

Серед іншого, Бітті писав, що США намагалися організувати "кольорові революції" по всьому світу, зокрема в Україні, а Путіна хвалив як "сміливого і сильного лідера".

У багатьох дописах нині топпосадовець Держдепу закликав США віддати Тайвань Пекіну і називав Велику Британію "бідним і жалюгідним королівством". Ці дописи досі доступні в мережі.

Згідно з відкритими даними, у травні 2021 року Бітті одружився з росіянкою Юлією Кириловою у штаті Флорида. Жінка переїхала до Вашингтона 28 січня – приблизно за тиждень до того, як її чоловік почав працювати в Держдепартаменті.

Юлія Кирилова

У соцмережах вказано, що Кирилова здобула освіту в Москві, а потім навчалася у Канаді та Вашингтоні. Вона є племінницею Сергія Чернікова – російського магната алкогольної галузі, який у 2000-х працював на посадах у виконавчій владі Росії, а також у так званій Громадянській палаті РФ, номінально покликаній контролювати діяльність уряду.

За даними The Telegraph, Бітті відіграв провідну роль у ліквідації R/FIMI – структури Держдепу, яка відстежувала і протидіяла пропаганді з Росії, Китаю та Ірану, з бюджетом трохи більше 50 мільйонів доларів.

При цьому, додають джерела видання, Бітті нібито наполягав на відновленні культурного обміну з Росією у сферах балету і хокею, а також цікавився секретними матеріалами, пов'язаними з РФ.

Попередня адміністрація США, нагадаємо, запровадила численні санкції проти російських пропагандистів, а також почала їхнє кримінальне переслідування.