СМИ: жена скандального топ-чиновника Госдепа имеет связи с Россией
Новости — Вторник, 3 июня 2025, 22:25 —
Исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти женат на россиянке Юлии Кирилловой, чей дядя занимал различные должности в российской политике.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.
Бетти работал в первой администрации Трампа, откуда его уволили в 2018 году за участие в конференции белых националистов. После этого он стал активным распространителем идей американских ультраправых.
Среди прочего, Бетти писал, что США пытались организовать "цветные революции" по всему миру, в частности в Украине, а Путина хвалил как "смелого и сильного лидера".
Во многих постах нынешний топ-чиновник Госдепа призывал США отдать Тайвань Пекину и называл Великобританию "бедным и жалким королевством". Эти посты до сих пор доступны в сети.
Согласно открытым данным, в мае 2021 года Битти женился на россиянке Юлии Кирилловой в штате Флорида. Женщина переехала в Вашингтон 28 января – примерно за неделю до того, как ее муж начал работать в Госдепартаменте.
В соцсетях указано, что Кирилова получила образование в Москве, а затем училась в Канаде и Вашингтоне. Она является племянницей Сергея Черникова – российского магната алкогольной отрасли, который в 2000-х работал на должностях в исполнительной власти России, а также в так называемой Гражданской палате РФ, номинально призванной контролировать деятельность правительства.
По данным The Telegraph, Битти сыграл ведущую роль в ликвидации R/FIMI – структуры Госдепа, которая отслеживала и противодействовала пропаганде из России, Китая и Ирана, с бюджетом чуть более 50 миллионов долларов.
При этом, добавляют источники издания, Битти якобы настаивал на возобновлении культурного обмена с Россией в сферах балета и хоккея, а также интересовался секретными материалами, связанными с РФ.
Предыдущая администрация США, напомним, ввела многочисленные санкции против российских пропагандистов, а также начала их уголовное преследование.