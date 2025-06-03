Исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти женат на россиянке Юлии Кирилловой, чей дядя занимал различные должности в российской политике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.

Бетти работал в первой администрации Трампа, откуда его уволили в 2018 году за участие в конференции белых националистов. После этого он стал активным распространителем идей американских ультраправых.

Среди прочего, Бетти писал, что США пытались организовать "цветные революции" по всему миру, в частности в Украине, а Путина хвалил как "смелого и сильного лидера".

Во многих постах нынешний топ-чиновник Госдепа призывал США отдать Тайвань Пекину и называл Великобританию "бедным и жалким королевством". Эти посты до сих пор доступны в сети.

Согласно открытым данным, в мае 2021 года Битти женился на россиянке Юлии Кирилловой в штате Флорида. Женщина переехала в Вашингтон 28 января – примерно за неделю до того, как ее муж начал работать в Госдепартаменте.

Юлия Кириллова

В соцсетях указано, что Кирилова получила образование в Москве, а затем училась в Канаде и Вашингтоне. Она является племянницей Сергея Черникова – российского магната алкогольной отрасли, который в 2000-х работал на должностях в исполнительной власти России, а также в так называемой Гражданской палате РФ, номинально призванной контролировать деятельность правительства.

По данным The Telegraph, Битти сыграл ведущую роль в ликвидации R/FIMI – структуры Госдепа, которая отслеживала и противодействовала пропаганде из России, Китая и Ирана, с бюджетом чуть более 50 миллионов долларов.

При этом, добавляют источники издания, Битти якобы настаивал на возобновлении культурного обмена с Россией в сферах балета и хоккея, а также интересовался секретными материалами, связанными с РФ.

Предыдущая администрация США, напомним, ввела многочисленные санкции против российских пропагандистов, а также начала их уголовное преследование.