Сибіга відповів на заяву глави МЗС Словаччини про "пробачення" Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара, який вважає, що Захід має "пробачити" Росії все, що сталось у контексті розв’язаної нею війни.
Відповідний допис український міністр опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".
Звертаючись до Бланара, Сибіга зазначив, що "почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів".
"Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці", – підкреслив він.
Очільник українського МЗС також додав, що ті, "хто не втратив нікого у цій війні, на мають права робити такі заяви".
Нагадаємо, Бланар висловив думку, що врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребує налагодження комунікації з Росією.
Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією, або "навіть пробачити все, що сталося".
Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Владіміром Путіним.
Крім того, Братислава гальмує ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Росії.