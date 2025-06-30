Сибига ответил на заявление главы МИД Словакии о "прощении" России
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего словацкого коллеги Юрая Бланара, который считает, что Запад должен "простить" России все произошедшее в контексте развязанной ею войны.
Соответствующее сообщение украинский министр опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".
Обращаясь к Бланару, Сибига отметил, что "чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений".
"Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке", – подчеркнул он.
Глава украинского МИД также добавил, что те, "кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".
Напомним, Бланар выразил мнение, что урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину требует налаживания коммуникации с Россией.
Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией, или "даже простить все, что произошло".
Представители власти Словакии одни из немногих в Европе поддерживают контакты с Россией после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после прихода к власти в 2023-м дважды совершал визит в Москву и встречался с Владимиром Путиным.
Кроме того, Братислава тормозит принятие санкций Европейского союза против России.