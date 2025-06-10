Премʼєр Словаччини погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висунув умову для підтримання 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, що вимагає одностайної згоди всіх держав ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіцо написав на Facebook.

За словами словацького премʼєра, його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдаватимуть шкоди національним інтересам його країни.

Нагадаємо, у вівторок Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Детально про попередній, 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії і чому їх підтримала Угорщина, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка: Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.