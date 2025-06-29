Глава МЗС Словаччини: можливо, Росії треба пробачити все, що сталося

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар вважає, що врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребує налагодження комунікації з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR, про це він заявив в ефірі словацького мовника STVR.

Як пояснив Бланар, конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно "дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права".

"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", – заявив він.

Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", – додав Бланар.

Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Владіміром Путіним.

Крім того, Братислава гальмує ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Росії.