ЦПД: Росія посилить кампанію з дискредитації євроінтеграції України

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України прогнозує посилення російської дезінформаційної кампанії, яка спрямована на дискредитацію євроінтеграції України.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в Центрі, очікується, що прокремлівські медіа та політики продовжать просувати меседжі про "загрозу", яку нібито становить інтеграція України для самої Європи.

"Центр прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію євроінтеграції України", – зазначено в повідомленні.

Паралельно активізуються проросійські спікери, які шукатимуть і поширюватимуть аргументи проти членства України, наголошуючи на "неодностайності позиції" країн ЄС або "економічній непривабливості" інтеграції України.

Ця кампанія спрямована на послаблення довіри до європейських інституцій, створення сумнівів у доцільності підтримки України та посилення розколів у ЄС.

Також в ЦПД прогнозують посилення пропагандистських меседжів про Україну як "failed state", що буцімто вдається до тероризму; спроб вкидати в український інфопростір антимобілізаційних фейків і маніпуляцій.

Як відомо, в уряді Угорщини оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Раніше в МЗС України заявили, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях щодо вступу України до ЄС.

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