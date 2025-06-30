ЦПД: Россия усилит кампанию по дискредитации евроинтеграции Украины

Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует усиление российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию евроинтеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Центре, ожидается, что прокремлевские СМИ и политики продолжат продвигать месседжи об "угрозе", которую якобы представляет интеграция Украины для самой Европы.

"Центр прогнозирует, что в ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины", – говорится в сообщении.

Параллельно активизируются пророссийские спикеры, которые будут искать и распространять аргументы против членства Украины, подчеркивая "неоднозначность позиции" стран ЕС или "экономическую непривлекательность" интеграции Украины.

Эта кампания направлена на ослабление доверия к европейским институтам, создание сомнений в целесообразности поддержки Украины и усиление расколов в ЕС.

Также в ЦПД прогнозируют усиление пропагандистских месседжей об Украине как "failed state", которая якобы прибегает к терроризму; попыток вбросить в украинское инфопространство антимобилизационные фейки и манипуляции.

Как известно, в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" о вступлении Украины в ЕС и заявили, что „против" высказались 95% проголосовавших.

Ранее в МИД Украины заявили, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях по вступлению Украины в ЕС.

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