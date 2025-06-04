AP: глава Пентагону вперше не буде присутній на "Рамштайні"

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", яке відбудеться 4 червня.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Як зазначає агентство, це вперше очільник Пентагону не буде присутній на засіданні з моменту створення формату "Рамштайн" три роки тому.

За даними AP, Гегсет прибуде до Брюсселя пізно увечері у середу, коли засідання вже закінчиться.

Американський посадовець на умовах анонімності також розповів, що Гегсет не доєднається до зустрічі й по відеозв’язку.

При цьому на зустрічі буде присутній головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі.

Агентство нагадує, що коли Пентагон очолював Ллойд Остін за президентства Джо Байдена, США головували в групі, а він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів були присутніми на "Рамштайні" як особисто, так і по відеозв'язку.

Гегсет змінив цю позицію, відійшовши від керівної ролі, а тепер взагалі відмовившись від участі у зустрічі.

Нагадаємо, під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет не був присутній фізично, він брав участь онлайн. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що американський міністр не прибув через завантажений графік.

На тому засіданні, яке проходило в Брюсселі, головували Британія і Німеччина.