AP: глава Пентагона впервые не будет присутствовать на "Рамштайне"

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", которое состоится 4 июня.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Как отмечает агентство, это впервые глава Пентагона не будет присутствовать на заседании с момента создания формата "Рамштайн" три года назад.

По данным AP, Хегсет прибудет в Брюссель поздно вечером в среду, когда заседание уже закончится.

Американский чиновник на условиях анонимности также рассказал, что Хегсет не присоединится к встрече и по видеосвязи.

При этом на встрече будет присутствовать главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи.

Агентство напоминает, что когда Пентагон возглавлял Ллойд Остин при президентстве Джо Байдена, США председательствовали в группе, а он и председатель Объединенного комитета начальников штабов присутствовали на "Рамштайне" как лично, так и по видеосвязи.

Хегсет изменил эту позицию, отойдя от руководящей роли, а теперь вообще отказавшись от участия во встрече.

Напомним, во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Хегсет не присутствовал физически, он участвовал онлайн. Глава Минобороны Германии Борис Писториус объяснил, что американский министр не прибыл из-за загруженного графика.

На том заседании, которое проходило в Брюсселе, председательствовали Британия и Германия.