Німеччина вперше буде головуючою країною на "Рамштайні" поруч з Британією
Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання формату "Рамштайн" поруч з Великою Британією.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі НАТО.
"11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України", – йдеться в оголошенні.
Про це вже було відомо зі слів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса – на початку березня він згадував, що вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".
Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Там само напередодні збереться зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих".
Як відомо, до президентства Дональда Трампа лідерську роль у форматі "Рамштайн" відігравали Сполучені Штати. Після того цю роль взяла на себе Британія. Квітневе засідання стане другим, на якому головують не США.