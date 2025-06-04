Посол США при НАТО про знищення Україною стратегічної авіації РФ: війна має закінчитися

Посол США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи українську спецоперацію "Павутина", заявив, що російсько-українська війна повинна закінчитися – й у цьому полягає мета президента Дональда Трампа.

Про це Вітакер сказав у вівторок під час онлайн-спілкування з журналістами перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Вітакер заявив, що цій "війні потрібно покласти край" – і президент Трамп "дуже твердо переконаний у цьому".

"Тисячі людей, включаючи цивільних осіб, гинуть, і ціна дуже висока з обох сторін. Президент Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася", – сказав Вітакер, на надаючи прямої оцінки українським ударам по російській стратегічній авіації.

Вітакер зазначив, що військове рішення не зможе завершити війну, потрібне дипломатичне вирішення конфлікту.

"Це має бути узгоджене врегулювання, обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів і вирішити це", – сказав представник США при НАТО.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з РФ, хоча і визнав сміливість операції.

Нагадаємо, американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.