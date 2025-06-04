Cенатор США прирівняв майстерність операції "Павутина" до ліквідації бен Ладена

Американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії – так звану операцію "Павутина" – до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

Про це Блументаль розповів Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами сенатора, ці українські удари спростовують поширену хибну думку про нібито програш України у війні та можуть змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.

"Вони можуть вражати авіабази за 4 тисячі миль (понад 6 тисяч кілометрів) від України. Вони можуть вдарити будь-де", – заявив Блументаль.

"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", – додав американський сенатор.

Блументаль також зазначив, що хоча Білий дім наразі не поспішає підтримувати новий санкційний законопроєкт, імпульс на полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців.

"Події вплинуть на Білий дім – і, можливо, на деяких друзів президента тут", – сказав сенатор, маючи на увазі свого колегу Ліндсі Грема. Він додав, що Конгрес може рухатися у питанні санкцій самостійно, і президент Трамп не обов’язково має це підтримати.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.