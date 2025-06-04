Посол США при НАТО об уничтожении Украиной стратегической авиации РФ: война должна закончиться

Посол США при НАТО Мэтью Витакер, комментируя украинскую спецоперацию "Паутина", заявил, что российско-украинская война должна закончиться – и в этом состоит цель президента Дональда Трампа.

Об этом Витакер сказал во вторник во время онлайн-общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Витакер заявил, что этой "войне нужно положить конец" – и президент Трамп "очень твердо убежден в этом".

"Тысячи людей, включая гражданских лиц, погибают, и цена очень высока с обеих сторон. Президент Трамп хочет, чтобы эта война закончилась", – сказал Витакер, не давая прямой оценки украинским ударам по российской стратегической авиации.

Витакер отметил, что военное решение не сможет завершить войну, нужно дипломатическое разрешение конфликта.

"Это должно быть согласовано урегулирование, обе стороны должны сесть за стол переговоров и решить это", – сказал представитель США при НАТО.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с РФ, хотя и признал смелость операции.

Напомним, американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.