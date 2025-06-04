Литовська міністерка назвала операцію "Павутина" "дуже хорошою новиною" на її день народження

Спецоперація "Павутина" з ураження українськими безпілотниками стратегічно важливих військових об'єктів в глибині території Росії 1 червня стала дуже хорошою новиною до дня народження міністерки оборони Литви.

Про це перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн 4 червня в Брюсселі заявила сама міністерка Довіле Шакалієне, передає кореспондентка "Європейської правди".

Очільниця Міноборони Литви вважає, що реалізація операції "Павутина" українськими спецслужбами стала хорошою новиною до її дня народження.

"1 червня у мене був день народження, тож це була дуже гарна новина", – сказала журналістам Довіле Шакалієне.

Вона зауважила, що подальша підтримка України та її посилення з боку держав-членів НАТО надзвичайно важливі.

"Якщо ми зазнаємо невдачі з підтримкою України, то скоординовані дії Росії та Китаю в глобальному масштабі призведуть до такого рівня хаосу та розбрату, що ми не зможемо відновити наш світовий порядок ніколи", – застерегла міністерка оборони Литви.

Нагадаємо, американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні.