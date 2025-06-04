Литовский министр назвала операцию "Паутина" "очень хорошей новостью" на ее день рождения
Спецоперация "Паутина" по поражению украинскими беспилотниками стратегически важных военных объектов в глубине территории России 1 июня стала очень хорошей новостью ко дню рождения министра обороны Литвы.
Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе заявила сама министр Довиле Шакалиене, передает корреспондент "Европейской правды".
Глава Минобороны Литвы считает, что реализация операции "Паутина" украинскими спецслужбами стала хорошей новостью ко дню ее рождения.
"1 июня у меня был день рождения, поэтому это была очень хорошая новость", – сказала журналистам Довиле Шакалиене.
Она отметила, что дальнейшая поддержка Украины и ее усиление со стороны государств-членов НАТО чрезвычайно важны.
"Если мы потерпим неудачу с поддержкой Украины, то скоординированные действия России и Китая в глобальном масштабе приведут к такому уровню хаоса и раздора, что мы не сможем восстановить наш мировой порядок никогда", – предостерегла министр обороны Литвы.
Напомним, американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.