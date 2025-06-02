Прем’єрка Данії назвала успішним удар України по стратегічній авіації РФ

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці уряду Данії наводить DR.

Крім того, у контексті цієї атаки Фредеріксен наголосила, що Україна має право на оборону від російської агресії.

"Вони (Україна. – Ред.) мають право на самооборону. Іноді це включає удари у відповідь. Схоже, що удар був успішним", – сказала Фредеріксен у відповідь на питання про недільний удар України по стратегічній авіації РФ.

У Росії удень 1 червня відбулася серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Коментуючи серію ударів по російських аеродромах, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну – це інтерес Європи.