Рютте прокоментував атаки України на стратегічну авіацію РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українську операцію "Павутина", внаслідок якої були атаковані аеродроми з російською стратегічною авіацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

У контексті українських атак Рютте зазначив, що Росія використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах.

"Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", – сказав він.

При цьому Рютте не став детально коментувати українську операцію і оцінювати, як вона може вплинути на перебіг розв'язаної РФ війни, оскільки "це не завжди корисно".

У Росії удень 1 червня відбулася серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Американський сенатор Річард Блументаль прирівняв нещодавні атаки українських безпілотників на військові об’єкти вглиб території Росії до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні.