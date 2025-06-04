В НАТО посчитали, сколько самолетов стратавиации РФ уничтожила операция СБУ "Паутина"

В НАТО считают очень успешной операцию СБУ против аэропортов стратегической авиации.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель руководства Альянса, общавшийся на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что по оценке Альянса, это была "самая успешная операция".

Он подчеркнул, что оперирует подсчетами, которые осуществил Альянс, а не украинская сторона, однако оценки последствий в целом совпадают с украинскими.

"Мы видим, что по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены", – заявил, в частности, он.

Среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении всего несколько штук.

По оценкам Альянса, атака разрушила 34% имеющихся у России ракетоносцев.

"Это имеет критическое влияние на российские способности", – подчеркнул чиновник.

На эти оценки не влияет то, что в Альянсе осознают, что часть поврежденных и разрушенных самолетов могли использоваться в качестве "доноров запчастей" и не выполнять боевые миссии, у НАТО нет этого распределения, пояснил чиновник.

"Мы не можем подтвердить, что все из них были полностью работоспособными... Также это не уничтожает российскую способность наносить воздушные удары, но это точно снижает способность России осуществлять ракетные удары, в том числе удары, которые, как знают украинцы, происходят рано утром", – заявил он, добавив, что отдельно стоит подчеркнуть также влияние того, что эта операция доказала способность Украины наносить ущерб военным возможностям РФ в любой части России.

Ранее генсек НАТО прокомментировал атаки Украины на стратегическую авиацию РФ.

Перед этим президент Зеленский рассказал лидерам нескольких государств НАТО, что показала операция "Паутина".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя украинскую атаку на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики, заявила, что Украина успешно защищает себя.