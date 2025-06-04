Посольство США в Україні попереджає про ризик обстрілів з боку Росії

Американське посольство в Україні в середу опублікувало попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства, пише "Європейська правда".

Дипломатичне представництво США зазначає, що протягом останніх тижнів "Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак".

"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – додали там.

Причини попередження не уточнюються, але воно зʼявилось після спецоперації Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць авіації РФ.

Востаннє аналогічне попередження посольство США публікувало ввечері 9 травня, заявляючи про ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".