Посольство США в Украине предупреждает о риске обстрелов со стороны России

Американское посольство в Украине в среду опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства, пишет "Европейская правда".

Дипломатическое представительство США отмечает, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и в настоящее время существует постоянный риск значительных воздушных атак".

"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – добавили там.

Причины предупреждения не уточняются, но оно появилось после спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц авиации РФ.

Последний раз аналогичное предупреждение посольство США публиковало вечером 9 мая, заявляя о риске масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".