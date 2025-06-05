У Чехії відреагували на заклик словацьких депутатів проти антиросійських санкцій
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, реагуючи на резолюцію парламенту Словаччини проти антиросійських санкцій, заявив, що не бачить підстав для їхнього скасування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ČTK.
Ліпавський сказав, що чеська дипломатія не повинна оцінювати "внутрішні політичні рішення наших партнерів".
"Проте ми вважаємо важливим підкреслити, що Чехія не бачить підстав для скасування санкцій", – наголосив він.
Глава чеського МЗС додав, що зволікання Росії з переговорами про перемир'я, на його думку, свідчить про необхідність подальшого тиску на Москву, зокрема шляхом жорсткіших санкцій.
"Це рішення в інтересах безпеки громадян ЄС, зокрема й чеських і словацьких", – підсумував глава дипломатії Чехії.
Нагадаємо, раніше в четвер парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.
Словацький президент Петер Пеллегріні напередодні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.
При цьому прем’єр Словаччини Роберт Фіцо говорив, що підтримав би проведення такого референдуму.