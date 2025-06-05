В Чехии отреагировали на призыв словацких депутатов против антироссийских санкций
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, реагируя на резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций, заявил, что не видит оснований для их отмены.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии ČTK.
Липавский сказал, что чешская дипломатия не должна оценивать "внутренние политические решения наших партнеров".
"Однако мы считаем важным подчеркнуть, что Чехия не видит оснований для отмены санкций", – подчеркнул он.
Глава чешского МИД добавил, что промедление России с переговорами о перемирии, по его мнению, свидетельствует о необходимости дальнейшего давления на Москву, в частности путем более жестких санкций.
"Это решение в интересах безопасности граждан ЕС, в том числе чешских и словацких", – подытожил глава дипломатии Чехии.
Напомним, ранее в четверг парламент Словакии принял резолюцию, которая призывает членов правительства отказаться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.
Словацкий президент Петер Пеллегрини накануне отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.
При этом премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что поддержал бы проведение такого референдума.