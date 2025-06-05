У Румунії спростували фейк про виклик діаспорян до "рекрутингових центрів"

Міністерство оборони Румунії попередило про поширення серед румунів, які мешкають за кордоном, фейкового документа з викликом до "рекрутингових центрів".

Про це йдеться в повідомленні відомства на Facebook, пише "Європейська правда".

Деякі румуни повідомили Міністерство оборони, що отримали документ, яким їх викликають до рекрутингового для "оцінки та початку процедури призову до Збройних сил Румунії".

"Цей документ є фальшивим! Міністерство національної оборони не надсилало таких повідомлень жодному громадянину Румунії, незалежно від того, проживає він у країні чи за кордоном", – додало відомство.

Там звернули увагу, що документ містить згадку про неіснуючу структуру в складі Міністерства оборони Румунії, а печатка "грубо підроблена".

"Очікується, що такі спроби дезінформації, спрямовані на посилення страху та невизначеності в контексті війни в Україні, будуть продовжуватися", – попереджає Міністерство.

Раніше Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.

А також там спростовували фейк про підпал українськими біженцями складу з паливом, що перед тим поширився соцмережами.