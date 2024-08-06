У Румунії спростували фейк про підпал українськими біженцями складу з пальним

У Міністерстві оборони Румунії спростували фейк про підпал українськими біженцями складу з паливом, що днями поширився соцмережами.

Відповідне повідомлення розмістив новинний портал румунського Міноборони, пише "Європейська правда".

Як зазначено, відповідний фейк поширили пов’язані з РФ акаунти в Telegram, VK, YouTube та Reddit.

Вони стверджували, що група невідомих підпалила склад з пальним у румунському місті Брагадіру.

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Ці ж "джерела" стверджували, що на "складі" зберігалося пальне для Збройних сил України.

Також в одному з Telegram-каналів "джерела" намагаються нав'язати думку, що "склад" підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України.

У румунському оборонному відомстві наголосили, що вся інформація про "інцидент", що поширюється цими каналами, є абсолютно неправдивою.

"Опубліковане відео, на яке робиться посилання, не зняте в місті Брагадіру або в будь-якому іншому місці на території Румунії; румунська влада не повідомляла про пожежу на жодному з паливних складів на території нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в Telegram-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни є фейком.

Перед цим у Румунії спростували інформацію про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".