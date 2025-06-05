В Румынии опровергли фейк о вызове диаспорян в "рекрутинговые центры"

Министерство обороны Румынии предупредило о распространении среди румын, проживающих за рубежом, фейкового документа с вызовом в "рекрутинговые центры".

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook, пишет "Европейская правда".

Некоторые румыны сообщили Министерству обороны, что получили документ, которым их вызывают в рекрутинговый для "оценки и начала процедуры призыва в Вооруженные силы Румынии".

"Этот документ фальшивый! Министерство национальной обороны не направляло таких сообщений ни одному гражданину Румынии, независимо от того, проживает он в стране или за рубежом", – добавило ведомство.

Там обратили внимание, что документ содержит упоминание о несуществующей структуре в составе Министерства обороны Румынии, а печать "грубо подделана".

"Ожидается, что такие попытки дезинформации, направленные на усиление страха и неопределенности в контексте войны в Украине, будут продолжаться", – предупреждает Министерство.

Ранее Министерство обороны Румынии опровергало распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.

А также там опровергали фейк о поджоге украинскими беженцами склада с топливом, который перед тем распространился по соцсетям.