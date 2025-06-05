Трамп сказав, що "розуміє" Путіна після спецоперації "Павутина"

Президент США Дональд Трамп укотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулось, якби він переміг на виборах 2020 року, коментуючи останні дії Владіміра Путіна.

Про це він сказав під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, як Трамп оцінює дії господаря Кремля після телефонної розмови, яка відбулась напередодні, той сказав, що Путін "зазнав удару".

"Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри", – додав він.

На думку президента США, Путін хоче захопити всю Україну, і цього "б ніколи не сталося, якби я був президентом" у 2020 році.

Нагадаємо, за даними ЗМІ США, американський президент Дональд Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.

У НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.