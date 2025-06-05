Трамп зізнався, що не дивився законопроєкт сенаторів з "розгромними" санкціями проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не ознайомлювався з законопроєктом про масштабні санкції проти Росії, який підтримують майже всі американські сенатори.

Про це він сказав під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зізнався у відповідь на питання журналіста, що "не дивився" санкційний законопроєкт, висунутий республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем.

"Але вони (сенатори. – Ред.) будуть керуватися моїми вказівками. Так має бути", – додав він.

Президент США зазначив, що "дуже швидко" вивчить законопроєкт, якщо буде потрібно.

"Але він цілком може бути непоганим. Я повинен глянути. Вони (сенатори. – Ред.) чекають, поки я вирішу, що робити. І я вирішу. Можливо, дуже скоро", – вказав Трамп.

Американські сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".