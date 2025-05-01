Соратник Трампа заявив, що має підтримку Сенату для "розгромних" санкцій проти РФ

Один з ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем стверджує, що понад 70 його колег готові проголосувати за нові "розгромні" санкції проти Росії і велетенські мита проти тих країн, які допомагають Москві.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ліндсі Грем заявив, що 72 членів Сенату США готові проголосувати за законопроєкт про нові "розгромні" санкції проти Росії, а також велетенські мита на ті країни, що купують російські енергоресурси та іншу продукцію, що складає основу її експорту, якщо очільник Кремля Владімір Путін продовжить уникати серйозних перемовин про завершення війни.

За його словами, проєкт здобуде достатню підтримку і в Палаті представників.

"Мета полягає у тому, щоб допомогти президенту", – зазначив Грем.

Згідно з проєктом, із яким ознайомилося агентство Bloomberg, на імпорт з тих країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, газ чи уран, пропонують встановити тарифи у розмірі 500%.

Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російські суверенні боргові зобов’язання.

"Я хочу завершення війни шляхом переговорів, щоб це було чесно і справедливо. Думаю, Трамп – найкраща людина для того, щоб досягти цієї мети. Але ці санкції відображають позицію Сенату про те, що передусім ми вважаємо поганим хлопцем Росію", – сказав Грем.

Він додав, що для Путіна "було б дуже великою помилкою спробувати дурити Трампа", і саме тому з’явився цей проєкт.

"Коли президент Трамп дійде висновку, що ми зайшли у глухий кут – чекайте дій", – сказав Грем, зазначивши, що тоді Путіну доведеться обирати: чи серйозно домовлятися про завершення війни, чи зіткнутися з тим, що російську економіку "розчавлять".

Раніше, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

У спілкуванні зі ЗМІ Трамп не сказав, чи довіряє Путіну, але висловив переконання, що той "хотів би зупинити війну".