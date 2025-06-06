Чому у Нідерландах може змінитися влада і чи піде це на користь Україні

Сенсація, на яку всі чекали. Владна коаліція Нідерландів, яка проіснувала 335 днів, часто тримаючись "всупереч усьому", зрештою не витримала та розпалася.

Тепер Нідерланди чекають на спроби переформатування коаліції та дострокові вибори.

Про нинішню політичну кризу у Нідерландах і те, чому вона може піти на користь Україні, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової (з Ейндговена) Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України. Далі – стислий її виклад.

Причиною кризи стала критика від ультраправого противника мусульман Герта Вілдерса, незадоволеного недостатньо жорсткою міграційною політикою уряду.

Як наслідок, праворадикальна Партія свободи (PVV) Вілдерса вийшла з коаліції. І це не залишало шансів прем’єр-міністру Діку Схоофу: він подав у відставку.

Ключовою фігурою конфлікту стала Марйолайн Фабер – міністерка з питань надання притулку та міграції, призначена за квотою Партії свободи та відома своїми крайньо правими поглядами.

Саме вона в останні тижні просувала радикальні законодавчі ініціативи, включно з пропозицією повного припинення прийому шукачів притулку.

Поведінка Фабер викликала напругу в коаліції: вона уникала погодження з партнерами, часто діяла одноосібно. За словами Вілдерса, вона "мала сміливість робити те, чого боялися інші".

Фабер відповідала за реалізацію жорсткої політики, яку обіцяв уряд Схоофа. Але замість поступового впровадження, Вілдерс вимагав негайного підписання свого 10-пунктового плану партнерами по коаліції.

Проте за 11 місяців роботи на міністерській посаді Фабер не вдалося реалізувати майже нічого.

Скоріш за все, вже наприкінці жовтня або у листопаді на Нідерланди чекатимуть дострокові вибори.

Принаймні, до цього вже закликають ліві. Лідер об'єднання "Зелені ліві – Партія праці" Франс Тіммерманс вже заявив, що хоче нових виборів якнайшвидше, й виключив співпрацю з чинними коаліційними партіями: "З ними стабільний уряд створити неможливо".

В цьому його підтримала і лідерка "народників" Ділан Єшилгьоз, яка також виступила за проведення виборів найближчим часом.

Дострокові вибори можуть суттєво змінити політичну карту Нідерландів.

Рейтинг Партії свободи знизився, хоча ця партія залишається лідером за популярністю.

Ультраправа партія отримала чудовий результат на парламентських виборах 22 листопада 2023 року на тлі сплеску антимусульманських настроїв, який стався після різанини 7 жовтня, яку вчинили терористи ХАМАС в Ізраїлі.

Тепер ситуація виглядає геть іншою, а відповідно – шансів на повторення результатів 2023 року у партії Вілдерса майже немає.

Не виключено, що до осені Партія свободи втратить і лідерство, адже альянс лівих із Тіммермансом та "народники" суттєво додали.

В більш довгостроковому плані нинішня криза може піти на користь Україні.

Вихід Партії свободи з коаліції може виявитися стратегічно вигідним для України. Адже будь-який уряд, сформований без участі Партії свободи, апріорі буде більш дружнім до України.

Наразі найімовірнішим сценарієм виглядає формування лівоцентристської коаліції за участю політсили Тіммерманса та "народників".

Докладніше – в матеріалі Дар’ї Мещерякової (з Ейндговена) Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України.