Дострокові вибори в Нідерландах можуть відбутись наприкінці жовтня

Нідерланди можуть провести дострокові загальні вибори, викликані розвалом урядової коаліції через суперечки щодо протидії міграції, не раніше 29 жовтня.

Про це у середу повідомила нідерландська Виборча комісія, пише "Європейська правда".

Дата 29 жовтня є найбільш ранньою датою, в яку Нідерланди можуть провести дострокові парламентські вибори з урахуванням законодавчих обмежень, пояснила Виборча комісія.

Для організації дострокових виборів у Нідерландах законодавство відводить приблизно три з половиною місяці, тому вибори відбулись би не раніше жовтня.

Аби кампанія не припадала всуціль на літні канікули, а підрахунок голосів не накладався на осінні канікули, Виборча комісія запропонувала дату 29 жовтня.

Остаточну дату має внести міністерка внутрішніх справ Нідерландів Джудіт Уітермарк, і очікується, що це станеться вже до кінця тижня.

Напередодні нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Усі міністри від Партії свободи вийшли зі складу уряду, тож до нових виборів їхні міністерства матимуть інших технічних очільників.

На пресконференції у вівторок Схооф розкритикував дії ультраправих, назвавши їхній вихід з коаліції "невідповідальним і непотрібним". Але сам Вілдерс не шкодує.