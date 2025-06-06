Почему в Нидерландах может смениться власть и пойдет ли это на пользу Украине

Сенсация, которую все ждали. Правящая коалиция Нидерландов, просуществовавшая 335 дней, часто держась "вопреки всему", в конце концов не выдержала и распалась.

Теперь Нидерланды ждут попытки переформатирования коалиции и досрочных выборов.

О нынешнем политическом кризисе в Нидерландах и о том, почему он может пойти на пользу Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой (из Эйндховена) Бегство ультраправых: почему распалось правительство в Нидерландах и что это значит для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Причиной кризиса стала критика от ультраправого противника мусульман Герта Вилдерса, недовольного недостаточно жесткой миграционной политикой правительства.

В результате праворадикальная Партия свободы (PVV) Вилдерса вышла из коалиции. И это не оставляло шансов премьер-министру Дику Схоофу: он подал в отставку.

Ключевой фигурой конфликта стала Марйолайн Фабер – министр по вопросам предоставления убежища и миграции, назначенная по квоте Партии свободы и известная своими крайне правыми взглядами.

Именно она в последние недели продвигала радикальные законодательные инициативы, включая предложение о полном прекращении приема просителей убежища.

Поведение Фабер вызвало напряжение в коалиции: она избегала согласования с партнерами, часто действовала единолично. По словам Вилдерса, она "имела смелость делать то, чего боялись другие".

Фабер отвечала за реализацию жесткой политики, которую обещало правительство Схоофа. Но вместо постепенного внедрения, Вилдерс требовал немедленного подписания своего 10-пунктового плана партнерами по коалиции.

Однако за 11 месяцев работы на министерской должности Фабер не удалось реализовать почти ничего.

Скорее всего, уже в конце октября или в ноябре Нидерланды ждут досрочные выборы.

По крайней мере, к этому уже призывают левые. Лидер объединения "Зеленые левые – Партия труда" Франс Тиммерманс уже заявил, что хочет новых выборов как можно скорее, и исключил сотрудничество с действующими коалиционными партиями: "С ними стабильное правительство создать невозможно".

В этом его поддержала и лидер "народников" Дилан Ешилгьоз, которая также выступила за проведение выборов в ближайшее время.

Досрочные выборы могут существенно изменить политическую карту Нидерландов.

Рейтинг Партии свободы снизился, хотя эта партия остается лидером по популярности.

Ультраправая партия получила отличный результат на парламентских выборах 22 ноября 2023 года на фоне всплеска антимусульманских настроений, который произошел после резни 7 октября, которую совершили террористы ХАМАС в Израиле.

Теперь ситуация выглядит совсем другой, а соответственно – шансов на повторение результатов 2023 года у партии Вилдерса почти нет.

Не исключено, что к осени Партия свободы потеряет и лидерство, ведь альянс левых с Тиммермансом и "народники" существенно прибавили.

В более долгосрочном плане нынешний кризис может пойти на пользу Украине.

Выход Партии свободы из коалиции может оказаться стратегически выгодным для Украины. Ведь любое правительство, сформированное без участия Партии свободы, априори будет более дружественным к Украине.

Сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит формирование левоцентристской коалиции с участием политсилы Тиммерманса и "народников".

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой (из Эйндховена) Бегство ультраправых: почему распалось правительство в Нидерландах и что это значит для Украины.