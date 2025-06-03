Лідер ультраправих Нідерландів оголосив про вихід з урядової коаліції

Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс оголосив, що виводить з керівної коаліції свою політсилу.

Про це політик написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вілдерс, він пішов на такий крок, оскільки коаліційні партнери не погодились з його планом щодо стримування міграції.

"PVV виходить з коаліції", – написав він.

На цю заяву вже відреагувала лідерка Народної партії за свободу і демократію Ділан Єшильгьоз.

У себе в Х вона написала, що Вілдерс "обирає власне его і власні інтереси".

"Я спантеличена. Він відкидає шанс для правої політики. Це надзвичайно безвідповідально", – додала вона.

Вілдерс раніше пригрозив виходом з уряду, якщо коаліція не погодиться з його пропозиціями щодо стримування міграції шляхом закриття кордонів для шукачів притулку, тимчасового припинення возз'єднання сімей і повернення шукачів притулку до Сирії.

Зустріч у понеділок закінчилася без консенсусу, коли три партнери Вілдерса по коаліції відмовилися підтримати його антиміграційний план з 10 пунктів.

Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.