Глава МЗС Польщі іронічно "вколов" Маска: політика не така проста, як здавалося

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, нагадавши останньому, що політика – справа не з легких.

Свій допис дипломат опублікував у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

"Бачиш, великий начальнику (в оригіналі – big man), політика виявилася складнішою, ніж ти думав", – написав Сікорський, реагуючи на останню перепалку між двома американськими публічними фігурами.

Скриншот: Х

Прикметно, що у березні Ілон Маск вже мав конфлікт із польським міністром – тоді він назвав Сікорського "маленькою людиною" (little man) під час суперечки, що виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Цього разу реакцію Сікорського викликав коментар Трампа, який заявив, що здобув би перемогу на президентських виборах без жодної допомоги Маска.

У відповідь Маск дозволив собі публічну критику на адресу Трампа, зокрема щодо його бюджетного законопроєкту. Американський президент, своєю чергою, відповів ще гостріше – натякнувши на можливість позбавити компанії Маска державних субсидій.