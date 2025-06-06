Глава МИД Польши иронично "уколол" Маска: политика не так проста, как казалось

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал публичную перепалку между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, напомнив последнему, что политика – дело не из легких.

Свой пост дипломат опубликовал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

"Видишь, большой начальник (в оригинале – big man), политика оказалась сложнее, чем ты думал", – написал Сикорский, реагируя на последнюю перепалку между двумя американскими публичными фигурами.

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Примечательно, что в марте Илон Маск уже имел конфликт с польским министром – тогда он назвал Сикорского "маленьким человеком" (little man) во время спора, возникшего после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.

На этот раз реакцию Сикорского вызвал комментарий Трампа, который заявил, что одержал бы победу на президентских выборах без какой-либо помощи Маска.

В ответ Маск позволил себе публичную критику в адрес Трампа, в частности относительно его бюджетного законопроекта. Американский президент, в свою очередь, ответил еще острее – намекнув на возможность лишить компании Маска государственных субсидий.