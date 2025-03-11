Маск знову атакував главу МЗС Польщі

Мільярдер та соратник президента США Ілон Маск у черговому дописі в своїй соцмережі Х атакував главу МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно власник соцмережі X назвав Сікорського "маленькою людиною". Це сталося під час словесної суперечки, яка почалась після того, як Маск пригрозив відключити Starlink в Україні.

"Так, він маріонетка Сороса", – написав Ілон Маск 10 березня, маючи на увазі польського міністра закордонних справ. У пості, на який відповів Маск, автор допису підкреслив, що Радослав Сікорський "є приятелем Алекса Сороса", сина мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.

У неділю Радослав Сікорський вступив у суперечку з Маском та держсекретарем США Марко Рубіо. Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

На його допис відреагував Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Рубіо звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".

У понеділок Маск заявив, що його соціальна мережа X стала мішенню "масованої кібератаки", і що атака була здійснена з "території України".