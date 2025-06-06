Мерц розповів про підготовку візиту Трампа до Німеччини

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом погодився відвідати Німеччину, і зараз обговорюється дата його можливої поїздки.

Про це розповів сам Мерц, якого цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника німецького уряду, Трампа "дуже цікавила Німеччина".

Він зазначив, що американський президент був дуже зворушений подарунком – копією свідоцтва про народження його діда Фрідріха Трумпа в німецькому селі Кальштадт у 1869 році.

"Це справді зворушило його, і я запросив його приїхати до Німеччини з візитом. Він прийняв запрошення. Тепер наші команди шукатимуть дату", – сказав Мерц.

Він також додав, що Трамп повернувся до теми свого діда під час спільного обіду.

Мерц зазначив, що планує знову побачитися з президентом США на саміті G7 у Канаді 15-17 червня та на саміті НАТО в Нідерландах 24-26 червня.

Також за підсумками зустрічі з Трампом Мерц заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію.