Мерц рассказал о подготовке визита Трампа в Германию

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцом согласился посетить Германию, и сейчас обсуждается дата его возможной поездки.

Об этом рассказал сам Мерц, которого цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого правительства, Трампа "очень интересовала Германия".

Он отметил, что американский президент был очень тронут подарком – копией свидетельства о рождении его деда Фридриха Трумпа в немецкой деревне Кальштадт в 1869 году.

"Это действительно тронуло его, и я пригласил его приехать в Германию с визитом. Он принял приглашение. Теперь наши команды будут искать дату", – сказал Мерц.

Он также добавил, что Трамп вернулся к теме своего деда во время совместного обеда.

Мерц отметил, что планирует снова увидеться с президентом США на саммите G7 в Канаде 15-17 июня и на саммите НАТО в Нидерландах 24-26 июня.

Также по итогам встречи с Трампом Мерц заявил об общей обязанности Германии и США по более сильному давлению на Россию.