Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження його діда, що має німецьке коріння

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі вручив свідоцтво про народження його діда Фредріха, який має німецьке коріння.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку зустрічі в Овальному кабінеті Мерц передав Трампу два документи в рамці, пояснивши, що це – свідоцтво про народження діда президента США у 1869 році.

Трамп у відповідь подякував німецькому канцлеру й потиснув його руку.

