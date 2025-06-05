Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження його діда, що має німецьке коріння

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі вручив свідоцтво про народження його діда Фредріха, який має німецьке коріння.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку зустрічі в Овальному кабінеті Мерц передав Трампу два документи в рамці, пояснивши, що це – свідоцтво про народження діда президента США у 1869 році.

Трамп у відповідь подякував німецькому канцлеру й потиснув його руку.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND – Margo Martin (@MargoMartin47) June 5, 2025

Дід і баба Трампа по батьковій лінії – Фредріх та Елізабет Трампи – народилися в Калльштадті, невеликому селі в регіоні на південному заході Німеччини, на північний схід від Франкфурта.

Фредріх Трамп наприкінці ХІХ століття емігрував до Нью-Йорка, а потім – до Сіетла, де займався нерухомістю та ресторанним бізнесом. У 1901 році він повернувся до Німеччини, де одружився з майбутньою бабцею президента США Елізабет Кріст, після чого подружжя остаточно переїхало до Нью-Йорка.

Фредріх Трамп помер у 1918 році, тож онук так його і не застав. Відомо, що Дональд Трамп ніколи не бував на батьківщині свого діда в Німеччині.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у публічній розмові з президентом США Дональдом Трампом уник прямих суперечок з ним, але м’яко наголосив, що Німеччина на боці України.