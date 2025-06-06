Латвія фіксує збільшення числа перешкод GPS у своєму повітряному просторі

В повітряному просторі Латвії за перші п'ять місяців цього року зафіксовано 497 випадків перешкод у роботі глобальної системи позиціонування (GPS), що на 52% більше порівняно з тим самим періодом минулого року.

Про це розповіли у компанії Latvijas gaisa satiksme (LGS), яка займається аеронавігаційним обслуговуванням, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, у травні зафіксовано 98 випадків GPS-перешкод, що на 36,1% більше, ніж за той самий місяць минулого року (72).

У 2023 році було зафіксовано 820 випадків GPS-перешкод, у 2022 році – 342, у 2021 році – 26.

Як зазначають у LGS, перешкоди почалися одночасно з вторгненням Росії в Україну і, найімовірніше, пов'язані з ним.

В Агентстві цивільної авіації раніше пояснили, що, хоча GPS-перешкоди впливають на процеси в цивільній авіації, вони не створюють загрози для польотів, оскільки для забезпечення їхньої безпеки використовують кілька систем.

Кожен випадок GPS-перешкод аналізується Європейським агентством авіаційної безпеки.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.