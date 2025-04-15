У Фінляндії розробляють пристрій для протидії глушінню GPS з боку Росії

Фінські дослідники працюють над пристроєм для протидії перешкодам супутниковим системам позиціонування (GPS), які різко зросли з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це агентству AFP розповів керівник проєкту, старший науковий співробітник Національного управління землеустрою Фінляндії Міка Сааясто, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сааясто фінські дослідники, відчуваючи "нагальну потребу" у протидії глушінню GPS, у квітні розпочали розробку пристрою для виявлення і послаблення такого навмисного глушіння.

"Ми розробимо алгоритмічні рішення, придатні для наших умов, які зможуть ідентифікувати перешкоди і попередити кінцевого користувача про те, що в повітрі є щось, чого там немає", – сказав науковець.

Проєкт, що фінансується ЄС, триватиме протягом двох років у Північній Карелії – регіоні на сході Фінляндії, де особливо часто виникають перешкоди в системі GPS.

За даними фінського управління транспорту і звʼязку Traficom, минулого року у країні зареєстрували близько 2000 повідомлень про перешкоди GPS – порівняно з 239 повідомленнями у 2023-му.

Фінляндія вважає, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.

На початку року головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС готовий запровадити санкції проти Росії за зловмисну діяльність у космічному просторі, включно за спричинення збоїв у GPS-навігації.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.