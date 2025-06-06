Франція не визнаватиме Палестину самостійно

Франція "сповнена рішучості" визнати Палестинську державу, але не зробить цього самостійно.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник французького зовнішньополітичного відомства, Франція готова до визнання Палестини за умови, що "до цього приєднається низка країн".

На запитання, чи визнає Франція Палестинську державу, Барро сказав: "Ми рішуче налаштовані це зробити".

Водночас, за його словами, мета полягає в тому, щоб "залучити до цього певну кількість країн, а також усі зацікавлені сторони, зокрема Палестинську адміністрацію та арабські країни".

Він уточнив, що Франція не буде офіційно визнавати Палестину самостійно.

"Франція могла б прийняти рішення, яке мало б символічне значення. Ми не обрали цей шлях, оскільки маємо особливу відповідальність, адже Франція є постійним членом Ради безпеки ООН. Ми робимо це, щоб змінити ситуацію і зробити існування Палестинської держави більш вірогідним і реальним", – зазначив Барро.

Як відомо, Іспанія, Ірландія та Норвегія минулого року визнали Палестинську державу.

Французький президент Емманюель Макрон нещодавно посилив свою підтримку цієї ідеї, що змусило Ізраїль звинуватити його в "хрестовому поході проти єврейської держави".

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що визнання Палестинської держави зараз буде "неправильним сигналом".