Німеччина не визнаватиме Палестину зараз, щоб не посилати "неправильний сигнал"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що визнання Палестинської держави зараз буде "неправильним сигналом".

Про це він сказав на пресконференції в Берліні в четвер під час візиту ізраїльського візаві Гідеона Саара, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На думку глави німецького МЗС, визнання Палестини зараз буде "неправильним сигналом", оскільки перед цим "необхідно завершити переговори між Ізраїлем і палестинцями".

Він підкреслив, що Ізраїль має право захищатися від ХАМАС та інших ворогів, і "тому Німеччина, звичайно, продовжуватиме підтримувати Ізраїль поставками зброї, що ніколи не було під сумнівом".

Водночас очільник німецької дипломатії наголосив на необхідності забезпечити постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази без обмежень, як того вимагає міжнародне право.

Як відомо, Іспанія, Ірландія та Норвегія минулого року визнали Палестинську державу.

Французький президент Емманюель Макрон нещодавно посилив свою підтримку цієї ідеї, що змусило Ізраїль звинуватити його в "хрестовому поході проти єврейської держави".

Крім того, новий німецький уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом посилив критику дій Ізраїлю в Газі попри те, що Берлін вважається його традиційним союзником у Європі.